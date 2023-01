Milan, Ielpo: “A Giroud si deve fare un monumento, dà sempre tutto”

L'ex calciatore Mario Ielpo è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati. Tra le tematiche toccate anche quella relativa al Milan , per cui si è soffermato in maniera particolare su Rafael Leao , ma soprattutto su Olivier Giroud . Dell'attaccante francese ha elogiato non tanto il gioco espresso, quanto piuttosto il modo con cui affronta le partite nonostante l'età. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Mario Ielpo su Olivier Giroud

"Panchina di Leao? Conseguenza dell'atteggiamento dell'Olimpico, secondo me. A Giroud bisogna fare un monumento, ma non perchè giochi bene, ma per come affronta le partite, dà sempre tutto e ha 36 anni".