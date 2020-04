Milan, Ibrahimovic in gol con l’Hammarby: ecco com’è andata

NEWS MILAN – Al Trofeo Von Yxkull, disputato questa mattina con l’Hammarby alla Tele2 Arena di Stoccolma ha partecipato anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, giocando e segnando (strano!) contro il Frej, club satellite di quello della capitale svedese di cui detiene importanti quote societarie.

E il ritorno in campo di Ibra, quando tutto il mondo del calcio è fermo, si è trasformato in un evento. Per seguire tutti i suoi movimenti in campo è stata allestita una Zlatan-cam, una telecamera solo per lui. E per l’occasione, è sceso in campo con una maglia alla Ibra con questa scritta: “Oggi sono forte”. Per la cronaca: la prima partita si è conclusa 2-0 per l’Hammarby, la seconda 1-1.

