Milan, contro l’Hellas Verona si va verso un San Siro sold-out

In un match che si prevedeva poter essere cruciale per entrambe le squadre, domenica 4 giugno a San Siro andrà in scena l'ultima sfida di questa Serie A tra Milan ed Hellas Verona. Poteva esserlo ma, dopo la vittoria contro la Juventus, fortunatamente non lo sarà. I rossoneri scenderanno in campo per un saluto finale, in attesa di ricominciare ad agosto, nei confronti dei tifosi che hanno permesso incassi da record durante quest'annata.