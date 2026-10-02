Voltare pagina dopo il passo falso di Como e ritrovare subito la rotta. In vista del big match di campionato contro la Juventus, il capitano del Milan Femminile Christy Grimshaw è intervenuta in conferenza stampa per analizzare il momento delle rossonere e presentare la sfida alle bianconere, valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A Women's 2026/2027. Il match andrà in scena domenica 4 ottobre alle 15:00 presso la 'PUMA House of Football' di Vismara.

Milan Femminile, la conferenza stampa di Grimshaw

"Il passo falso contro il Como non rispecchia quello che siamo. Ci siamo messe subito al lavoro per analizzare gli errori nei minimi dettagli. Ora conosciamo i nostri punti deboli e vogliamo sfruttare la partita con la Juventus per tirar fuori l'orgoglio. Affrontiamo una rivale di altissimo livello, abituata alla Champions League e con un nuovo allenatore. Contro le grandi squadre riusciamo sempre a esprimerci al meglio, dobbiamo solo fare il nostro gioco."

Sul gruppo

"La rosa sta puntando maggiormente sulle giovani. In campo c'è forse un pizzico di esperienza in meno, ma ogni ragazza ha una gran voglia di mettersi in mostra. L'ambiente è davvero positivo, anche perché la base della squadra è rimasta quella della scorsa stagione. Ci conosciamo a memoria e abbiamo ben chiari i principi tattici di coach Bakker. Fuori dal campo c'è un gruppo fantastico: stiamo procedendo con il passo giusto sotto ogni punto di vista."

Sulla spinta dei tifosi

"Giocare in casa al PUMA House Of Football è un vantaggio enorme per noi. Sentire la presenza e il sostegno dei nostri tifosi sugli spalti ci regala una carica speciale in campo. Il loro apporto fa tutta la differenza del mondo. Vogliamo conquistare i tre punti per la società, per noi stesse e soprattutto per loro."

Sul traguardo personale delle 124 presenze e il futuro

"Il club mi è rimasto sempre accanto durante il lungo recupero dagli infortuni, sostenendomi in un percorso non sempre facile. Raggiungere la quota delle 124 presenze con questa maglia è un motivo di immensa gioia per me. In questo momento sono felicissima di essere qui e posso solo dire che sono del tutto concentrata sul mio percorso in rossonero."

I prossimi impegni del Milan Femminile

18 ottobre: Roma-Milan

24 ottobre: Milan-Ternana

1 novembre: Como-Milan

7 novembre: Milan-Inter

15 novembre: Napoli-Milan

22 novembre: Milan-Sassuolo

13 dicembre: Milan-Fiorentina

19 dicembre: Parma-Milan

Prima della fine del 2026, ilsarà atteso da altre otto sfide di Serie A Women's: