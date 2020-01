Milan Femminile, alle 14.30 in campo contro l’Empoli Ladies

MILAN FEMMINILE – Il Milan Femminile torna in campo dopo la sosta natalizia e oggi alle 14.30 affronterà le toscane dell’Empoli Ladies al Brianteo di Monza. Gara importante per le ragazze di Maurizio Ganz che non possono assolutamente permettersi un passo falso viste le vittorie di ieri di Fiorentina e Roma. Intanto, c’è un nuovo volto tra le rossonere: si tratta di Pamela Begic. Vedremo se oggi farà il suo debutto. Rossonere che devono recuperare anche il match contro la Pink Bari: ecco quando si giocherà>>>

