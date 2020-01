Milan-Empoli femminile: 4 curiosità sul match del Brianteo

MILAN FEMMINILE – Il Milan Femminile di Maurizio Ganz torna in campo oggi pomeriggio contro l’Empoli: ecco alcune curiosità e statistiche sul match del Brianteo.

Dopo aver ricaricato le batterie durante la sosta natalizia, le rossonere di Mister Maurizio Ganz sono pronte a tornare in campo. Attualmente al quarto posto della classifica, con una partita da recuperare, il Milan si prepara a ospitare le neopromosse dell’Empoli Ladies per regalarsi il miglior inizio di 2020 e proseguire la rincorsa alla Juventus capolista. Ecco, nel dettaglio, alcune curiosità e statistiche relative alla partita del Brianteo di Monza, in programma oggi alle 14.30.

1- Primo incrocio in Serie A tra Milan ed Empoli Ladies; le rossonere vengono da due vittorie e una sconfitta negli ultimi tre turni di campionato, mentre la formazione toscana ha registrato tre pareggi negli ultimi quattro (1P).

2- Il Milan ha vinto l’ultima gara casalinga di campionato senza subire gol. Non mantiene la porta inviolata per due gare interne di Serie A consecutive da marzo 2019, contro Florentia e Verona.

3- Ben 15 delle 18 reti del Milan in questo campionato sono state segnate nel corso della ripresa: è la squadra che ne ha realizzate di più nei secondi tempi di gioco.

4- Valentina Giacinti ha trovato il gol nelle ultime due trasferte di campionato, ma non va a segno in casa dallo scorso settembre (contro l’Orobica).

Fonte: acmilan.com

