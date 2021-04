Milan, Di Marzio: “Donnarumma e Raiola non hanno dato risposta. Ecco l’offerta”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Nessuna riposta al Milan da Raiola

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il Milan ha fatto un'offerta importante, Mino Raiola non ha ancora dato risposta definitiva. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Per Ibra il rinnovo è in dirittura d'arrivo, per Donnarumma il Milan ha fatto una seconda offerta da 7 milioni più 1 di bonus, il giocatore e il suo agente non hanno dato risposta positiva. Il Milan non ha rilanciato perché considera questa offerta già molto importante".