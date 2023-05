Milan, tra Champions League e Juventus: occhi solo sul campo

Il campionato italiano è, ancora una volta, in attesa di scoprire la propria classifica. Dopo averla modificata per due volte nel corso di questa stagione, si spera che, tra questa sera e domani, la Corte Federale possa finalmente mettere un punto a tale questione. Tante le squadre che guardano alla sentenza per capire meglio del loro futuro, specialmente quello europeo, e tra queste non può che esserci il Milan. I rossoneri si trovano al quinto posto, a meno due punti dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In gioco ci sono ancora due giornate: prima contro la Juventus, protagonista della vicenda giudiziaria, e poi l'Hellas Verona, invischiata in una lotta per non retrocedere.