Milan-Atalanta 1-1, dominio totale. Leao strepitoso, ma non basta

Milan-Atalanta, Diavolo dominante, ma non sfonda. Ai rossoneri non basta uno splendido Leão, la 26ª giornata termina in parità

Emiliano Guadagnoli Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 07:46)

(fonte:acmilan.com) - Si chiude con un pareggio il febbraio rossonero: finisce 1-1, infatti, il big match della 26ª giornata di Serie A tra Milan e Atalanta. A uno splendido gol di Rafa Leão dopo appena 3 minuti, gli orobici hanno risposto con un rigore di Koopmeiners nel finale di primo tempo. Un pari ingeneroso per la squadra di Pioli, che avrebbe meritato decisamente di più per quanto espresso nell'arco dei 90' di San Siro. Attenti e determinati in difesa, i rossoneri hanno prodotto tanto in fase offensiva - spinti da un Leão in stato di grazia - senza però riuscire a trovare il colpo del ko per quello che sarebbe stato un successo meritato.

In una serata contraddistinta dalla 200ª presenza rossonera di Theo Hernández e dalla 100ª di Mike Maignan, non mancano le note positive. Oltre al ritorno al gol in campionato di Rafa - alla nona rete stagionale tra tutte le competizioni - da segnalare anche l'ottima prova in regia di Adli e la coppia Gabbia-Thiaw al centro della difesa, capace di disinnescare i diversi assetti offensivi proposti nel match dalla squadra di Gasperini. Dopo cinque partite in 15 giorni la prossima sarà una settimana di lavoro, dato che al momento del nostro ritorno in campo sarà già marzo. In programma un altro big match: venerdì 1, all'Olimpico di Roma, si giocherà Lazio-Milan.