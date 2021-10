Mercato Milan – Schira: “Rossoneri fortemente interessati a Lucca del Pisa”

Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il Milan sarebbe fortemente interessato al giovane attaccante Lorenzo Lucca

L'attaccante del momento ha un nome e un cognome: Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000 sta incantando chiunque a suon di gol e ottime prestazioni con la maglia del Pisa, trascinando i nerazzurri al primo posto nella classifica di Serie B. Alla sua prima stagione nel campionato cadetto, Lucca ha già realizzato sei gol in appena sette partite e molti grandi club lo stanno monitorando. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, tra queste società ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri infatti sarebbero fortemente interessati al giovane bomber, tanto che Geoffrey Moncada, talent scout del Diavolo, sarebbe andato a vederlo dal vivo due settimane fa in occasione della partita tra Parma e Pisa. E anche in quell'occasione Lucca ha timbrato il cartellino. Milan, duello di mercato con Juve e Roma per il nuovo Hakimi. Le ultime >>>