Mercato Milan – De Santis: “Musacchio? Vuole restare, vi spiego” / PM News

Mercato Milan, il futuro di Musacchio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La nostra redazione ha contattato, in esclusiva Lorenzo De Santis, agente ed esperto di calcio argentino. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro di Mateo Musacchio: “E’ un giocatore che ha pagato i suoi infortuni che andrà in scadenza a giugno. C’è da capire la strategia delle parti: il rinnovo è difficile al momento, il Milan gradirebbe monetizzare qualcosa cedendolo a gennaio. Su tutte c’è il Genoa. Il giocatore però non sembra troppo convinto di questa proposta e vorrebbe giocarsi le sue chance fin a fine stagione in rossonero”. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO MILAN >>>