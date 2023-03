Malta-Italia, il contributo di Tonali si sente: assist prezioso per Retegui

In seguito alla sconfitta contro l'Inghilterra di Gareth Southgate, l'Italia di Roberto Mancini è scesa in campo per il suo secondo impegno nelle qualificazioni ad Euro 2024 contro Malta. A sbloccare la sfida è stato Mateo Retegui, accostato a tanti club di Serie A compreso il Milan, che da calcio d'angolo ha raccolto un assist del mediano rossonero Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, poi, ha poi fornito un altro assist per Matteo Pessina, grazie alla cui rete la Nazionale del Bel Paese ha raddoppiato il vantaggio. Milan, la stella della Ligue 1: "Non chiudo nessuna porta" >>>