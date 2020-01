Lega Serie A – Paolo Dal Pino è il nuovo presidente

ULTIME NEWS MILAN – Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Serie A. Dopo due assemblee andate a vuoto, Paolo Dal Pino è riuscito ad ottenere 12 voti, uno in più per essere eletto. Il neo presidente è milanese, classe 1962, ha iniziato la sua carriera di manager nel 1986 in Fininvest, ricoprendo poi ruoli di vertice fra editoria e telecomunicazioni, in Mondadori, Kataweb del gruppo Espresso, Telecom, Seat Pg, Pirelli e Wind. Intanto Fabio Borini potrebbe rescindere il suo contratto con il Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android