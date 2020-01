Calciomercato Milan – Borini, risoluzione del contratto prima del Genoa

CALCIOMERCATO MILAN – Appare ormai chiaro che Fabio Borini non rientri più nei progetti del Milan. L’ex Roma non è stato convocato per scelta tecnica in più di un’occasione da Stefano Pioli. La sua cessione è dietro l’angolo, con il Genoa che sembra in pole position per acquisire le sue prestazioni. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il numero 11 rossonero risolverà il suo contratto in essere prima di iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Grifone. Intanto è tornato a parlare David Han Li: ecco le sue parole, continua a leggere >>>

