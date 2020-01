La settimana di Milan TV: Milan-Spal in Coppa Italia e Milan-Udinese in Serie A

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – La settimana di Milan TV è tutta concentrata sulle due gare della squadra di Stefano Pioli, nella coppa nazionale ed in campionato. Ecco il palinsesto da oggi a domenica sera!

INFERNO DEL LUNEDÌ – Torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero, dopo la gara di inizio decennio a ‘San Siro‘: oggi, lunedì 13 gennaio, alle ore 18:00. Tutti i tifosi possono partecipare, scrivendo post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Luca Serafini, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX – Eranio rilegge tatticamente la sfida fra rossoneri e sardi, in tutti i suoi aspetti. Una rilettura attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle ore 18:00 di domani, martedì 14 gennaio.

COPPA ITALIA A SAN SIRO – Milan TV intervisterà Pioli a Milanello alla vigilia di Milan-Spal, gara unica degli ottavi di finale di Coppa Italia. Mercoledì 15 gennaio, poco prima delle ore 17:30, il ‘Club Channel‘ rossonero inizierà a collegarsi con ‘San Siro‘ per il pre-match contro la formazione emiliana.

MILANELLO DAILY – Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra. Milan TV si collega in diretta da Milanello sabato 18 gennaio per le ultime news e la conferenza stampa della vigilia di Milan-Udinese.

MILAN-UDINESE LIVE – In occasione di Milan-Udinese di domenica 19 gennaio alle ore 12:30, l'appuntamento centrale del 'Club Channel' rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 11:00, in diretta da 'San Siro' e in costante collegamento con tutte le postazioni live di Milan TV.

