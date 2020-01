Cessione Milan, Serafini insiste: “Difendo convinto le mie fonti”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Luca Serafini, nella serata di ieri, aveva dato per fatto l’accordo tra Elliott e il gruppo LVMH per la cessione del Milan. Una voce che è stata smentita pochi minuti dopo da Antoine Arnault, figlio di Bernard. Serafini, però, non si arrende e insiste sulla notizia pur avendo ricevuto un’altra smentita da parte di Michele Calcaterra, responsabile della comunicazione di LVMH in Italia. Ecco il tweet.

Intanto ecco perché Piatek può davvero andare in Premier League, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android