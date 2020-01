Serafini: “Accordo tra Elliott e LVMH per il Milan: ratifica con lo stadio”

ULTIME MILAN – Potrebbe trattarsi di una svolta. Secondo quanto riferisce Luca Serafini, noto giornalista molto vicino al mondo Milan, sul proprio profilo Twitter, sarebbe stato raggiunto un accordo tra Elliott e il gruppo LVMH per il passaggio di proprietà del club rossonero. Si parla da mesi della trattativa, che però è sempre stata smentita dai diretti interessati. Se fosse davvero come riportato da Serafini, si sarebbe di fronte a un’ennesima svolta nella storia del Milan. Il tutto, però, sarebbe condizionato all’approvazione del progetto per il nuovo stadio: “Accordo Elliott-LVMH per l’acquisizione del Milan: ratifica con la approvazione del progetto del nuovo stadio”.

