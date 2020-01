Milan al gruppo LVMH, arriva un’altra smentita: “Fake News!”

ULTIME MILAN – Una telenovela che, a quanto pare, è ancora all’inizio. Tante altre puntate ci attendono. Da mesi si parla della trattativa tra Elliott e il gruppo LVMH di Bernard Arnault. Nel corso degli stessi mesi, però, volta per volta sono arrivate le smentite da entrambe le parti. Ignorate. Poco fa Luca Serafini, noto giornalista vicino al mondo Milan, ha pubblicato un tweet in cui annuncia l’accordo tra Elliott e Louis Vuitton, condizionato all’accordo per il nuovo stadio. Poco dopo, però, non si è fatta attendere l’ennesima smentita. Stavolta è stato il figlio di Bernard, Antoine Arnault, tramite una storia Instagram a smentire. Screen del tweet e in sovrimpressione, in rosso: “Fake News!”.

