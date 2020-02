Kakà: “Se Neymar vince la Champions League è da Pallone d’Oro”

ULTIME MILAN – È l’ultimo giocatore del Milan ad aver vinto il Pallone d’Oro, oltre a essere anche l’ultimo brasiliano a esserci riuscito. Kakà attende di trovare il proprio erede rossonero e verdeoro. Anche se lui un’idea già ce l’ha, quanto meno per quanto riguarda la parte brasiliana. Si tratta di Neymar, stella del Brasile e del Paris Saint-Germain. Ecco cosa ha detto infatti Kakà ai microfoni di AFP: “Per me può vincere il Pallone d’Oro nel 2020 Neymar. È uno dei migliori giocatori al mondo, non c’è dubbio. Ciò di cui ha bisogno in questo momento è raggiungere titoli collettivi in questa stagione ed essere uno dei protagonisti di questi risultati. Se vince la Champions League in questa stagione probabilmente vince anche il Pallone d’Oro”.

