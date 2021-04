Juventus, Paratici: “Donnarumma e Calhanoglu? Siamo contenti dei nostri”

Fabio Paratici, nel pre-partita di Atalanta-Juventus, ha parlato del presunto interesse bianconero per Donnarumma e Calhanoglu

Fabio Paratici, nel pre-partita di Atalanta-Juventus, ha parlato del presunto interesse bianconero per Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Le voci ci sono ogni giorno, per ogni argomento di mercato. Voi siete bravissimi a scoprire o creare situazioni di discussione. In questo momento siamo concentrati su ciò che stiamo facendo e siamo contenti dei nostri, non siamo interessati a parlare di altri giocatori in questo momento".