Il ritorno in campo di Ronaldinho a 46 anni ha attirato l'attenzione del mondo del calcio. L'ex fuoriclasse brasiliano è tornato a disputare una partita ufficiale con la maglia del Ravenna, scendendo in campo nel derby contro il Forlì dopo oltre undici anni dal suo ritiro. Un evento che ha riportato sotto i riflettori uno dei giocatori più amati della sua generazione e che ha coinvolto anche diversi volti del suo passato al Milan, tra cui Dida e Serginho.

Sull'operazione è intervenuto anche Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro, che ha espresso una riflessione sul significato dell'iniziativa e, soprattutto, sul ruolo che dovrebbe avere la Serie C. Le sue parole, riportate dal Corriere della Sera, riconoscono il valore del brasiliano, ma mettono al centro la necessità di investire sulla crescita dei giovani calciatori.

Zola: "Ronaldinho ha ispirato milioni di giovani"

"Sono rimasto sorpreso, come credo tanti, ma è anche vero che la missione della C deve essere un'altra, con tutto il rispetto". Così Zola ha commentato il ritorno in campo dell'ex stella rossonera. Il dirigente ha poi aggiunto: "Ronaldinho è uno di quei giocatori che ha ispirato milioni di giovani. In questo senso siamo contenti che continuino a ispirarsi. È chiaro che il nostro obiettivo deve essere un altro, quello di creare le condizioni migliori perché quelli che sono stati ispirati o che si ispirano a Ronaldinho vengano fuori e possano seguire il suo percorso".

Un messaggio che non rappresenta una bocciatura dell'iniziativa del Ravenna, ma una precisazione sulla funzione del campionato. La presenza di un campione come Ronaldinho può garantire visibilità e attirare l'attenzione internazionale, ma secondo Zola la priorità della categoria deve rimanere la formazione dei calciatori del futuro.

Il ritorno di Ronaldinho e il legame con il Milan

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Ronaldinho è tornato a giocare domenica 15 novembre, disputando il primo tempo della sfida tra Ravenna e Forlì, vinta 2-0 dalla formazione giallorossa. Il brasiliano ha anche partecipato all'azione del primo gol, dando il via alla manovra che ha portato alla conclusione vincente di Donati. Sugli spalti erano presenti anche due suoi ex compagni al Milan, Dida e Serginho, che non hanno voluto perdere l'occasione di assistere al ritorno in campo del fuoriclasse.L'esperienza rossonera di Ronaldinho, dal 2008 al 2011, resta una parte importante della sua carriera. Con la maglia del Milan ha collezionato 76 presenze in Serie A, realizzando 20 gol e contribuendo alla conquista dello Scudetto 2010-11. La sua tecnica, la fantasia e la capacità di inventare giocate hanno lasciato un ricordo particolare nei tifosi rossoneri.

Il suo ritorno sui campi italiani ha quindi riportato alla memoria anche quella parentesi milanista. Ma il messaggio di Zola guarda soprattutto al futuro: Ronaldinho può continuare a essere un esempio per le nuove generazioni, mentre la Serie C deve lavorare affinché quei giovani possano un giorno diventare protagonisti del calcio.