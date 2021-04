Zoff: “Inter e Milan tengono un buon ritmo, la Juve entrerà in Champions”

Dino Zoff vede difficile il trionfo in campionato da parte della Juventus: secondo l'ex portiere, Milan e Inter hanno un buon ritmo

Dino Zoff, ex portiere campione del Mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato della Juventus e della lotta scudetto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. "Pensare ad una rincorsa scudetto oggi appare complicato. Perché l’Inter, e anche lo stesso Milan, tengono un buon ritmo. Però sono sicuro che i bianconeri entreranno in zona Champions". Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Delio Rossi. Ecco cosa ci ha detto.