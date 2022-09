Zenga: “Handanovic dovrà smettere. Onana investimento intelligente”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Walter Zenga ha parlato dei portieri dell'Inter. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore nerazzurro: "Se Handanovic può soffrire la pressione di Onana? Non c’è da soffrire, bisogna capire che le società fanno degli acquisti pensando anche al futuro. Handanovic ha la sua età e prima o poi dovrà smettere, quindi l’arrivo di Onana, a parametro zero, è stato un investimento molto intelligente. Samir è un portiere di rendimento, che ti dà sicurezza. Poi è chiaro che col passare degli anni si cambia, perdi un po’ di reattività ed elasticità, ma acquisti in esperienza, consapevolezza, personalità. Onana è un portiere molto reattivo, spettacolare: avrà il suo spazio a tempo debito". Ecco dove e come vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming