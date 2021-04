Zenga: “Donnarumma può diventare la bandiera del Milan” | News

Le ultime notizie sul Milan. Walter Zenga ha espresso il suo pensiero sul portiere del Milan Gigio Donnarumma: le parole dell'ex calciatore

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato di Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole. "È un fuoriclasse, è giovanissimo e ha già una marea di partite in un club stressante come il Milan. In squadre del genere sei sempre in copertina e ogni minimo errore viene evidenziato. Io credo che Donnarumma giocando in un club blasonato come il Milan può diventarne la bandiera. Non entro nelle dinamiche sue e del suo procuratore perché sono campi troppo privati per essere invasi". Intanto Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV.