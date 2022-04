Ze Maria: “Inter in difficoltà, Milan favorito per lo scudetto” | News

Ze Maria, ex calciatore dell'Inter tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto dove è coinvolto anche il Milan

Intervenuto durante il 'Convegno Giornata Digitale' a Coverciano, Ze Maria, ex difensore di Perugia e Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sui nerazzurri e sul Milan. Queste le sue parole: "Lautaro si è sbloccato contro la Salernitana facendo tripletta, poi tutti si aspettavano chissà cosa ma era solo una giornata contro una piccola. Deve trovare continuità, cosa che non ha mai dimostrato di avere un questi anni. Segna a seconda del momento ma un fuoriclasse deve uscire nei momenti di difficoltà e l'Inter è in difficoltà oggi. Milan favorito per lo scudetto? Chi è davanti è sempre la favorita. Pioli sta facendo un lavoro fantastico, è un grandissimo allenatore. I giocatori lo seguono, corrono tanto e hanno qualità. Il Milan ha tutto per poter vincere lo scudetto".