Zazzaroni schietto: “Conte uno scassapalle? Eppure i tifosi del Milan …”

Ivan Zazzaroni , giornalista e direttore del 'Corriere dello Sport', ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss Napoli', soffermandosi in modo particolare su Antonio Conte , allenatore dei partenopei accostato al Milan . A suo dire, infatti, se il pugliese è uno scassapalle come si dice, allora perché i tifosi rossoneri lo vorrebbero? Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Zazzaroni sorprende su Conte: "Uno scassapalle? Se lo fosse ..."

Sui possibili rinvii: "Il Napoli sembrava avere il braccino del tennista contro il Monza. Possibile rinvio di Inter-Roma? Ho chiamato in Lega e mi ha detto che non c’è alcuna ipotesi di rinvio. Il governo che interviene su questa cosa è assurdo. Su Roma posso capirlo, ma su Milano e Como non capisco".