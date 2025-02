Zazzaroni attacca il Milan: “Mancano competenze, troppe scelte sbagliate”

Milan, Zazzaroni: "Manca la società. Sarri non avrebbe accettato..."

Ma è sulla società rossonera che arrivano le critiche più dure: “Nessuna squadra italiana ha il potenziale di risolutori che ha il Milan. Il problema per me è la società che manca, mancano le competenze”. Secondo Zazzaroni, la dirigenza non avrebbe la visione necessaria per costruire una squadra equilibrata e competitiva.