Zapelloni: “Difficile che Ibrahimovic abbia accettato senza poter incidere”

Le parole di Umberto Zapelloni su Zlatan Ibrahimovic

"Pioli ha assolutamente bisogno di una figura che rappresenti la società. Ma allo stesso tempo conosca le dinamiche di uno spogliatoio composto a ragazzi giovani e di nazionalità così diverse. Certo Ibra non può far nulla contro gli infortuni e la mancanza di gol, ma dare il suo apporto dal punto di vista emotivo e caratteriale può essere fondamentale per una squadra che ha incassato 15 dei 18 gol subiti nell’ultima mezz’ora di gioco. La frase fondamentale è "Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni. Quello che faceva quando stava all’interno dello spogliatoio". "Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare. Sono grato a Gerry per avermi messo a disposizione questa opportunità – ha aggiunto Ibra – Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa, nel caro Club dove ho concluso la mia carriera da giocatore e ora sto iniziando il mio prossimo capitolo". Le basi sono state gettate. Ora bisognerà capire quanto potrà influire Ibra sulla vita del Milan. Conoscendolo è da escludere che abbia accettato senza poter incidere. Non sarebbe da Ibra". LEGGI ANCHE: Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Newcastle-Milan >>>