Zaniolo non si nasconde: “Sono tifoso della Juve, mi piacerebbe giocarci”

Intervistato da 'La Gazzetta Dello Sport', Nicolò Zaniolo ha parlato della sua esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray, ma anche di un suo desiderio che porta dentro sin da bambino. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore della Roma, il quale in passato è stato vicino al trasferimento al Milan: "A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in considerazione. Sono aperto a tutto. A partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande".