Zambrotta: “Spogliatoio del Milan unito grazie a Gattuso. Pirlo e Oddo …”

Gianluca Zambrotta , ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi sull'ex compagno al Milan , Gennaro Gattuso . Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Zambrotta al miele su Gattuso: poi rivela gli autori dei migliori scherzi

Sul suo nuovo ruolo in FIGC: "Sicuramente è stata una chiamata molto gradita. Ho dato subito l’ok, senza neppure pensarci. È stata una risposta… di cuore. Lavorerò con Prandelli e Simone. Insieme al Club Italia, al Settore Tecnico, al Settore Scolastico e a Viscidi, puntiamo a far crescere i nostri giovani. Nelle prossime settimane ci troveremo per mettere giù le basi di un progetto sperimentale che avrà l’aiuto e il contributo di tutti. Per me questa maglia è stata un po’ una seconda pelle".