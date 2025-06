Dida sicuro: “Milan da Scudetto con Allegri. Gattuso ed Ancelotti …”

Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul Milan e sul nuovo tecnico Massimiliano Allegri

Milan, Dida netto su Allegri: "Può riportare Scudetto e Champions". E sull'amico Gattuso ...

Su Massimiliano Allegri al Milan: "Lo vedo bene. Dopo l'ultima stagione era necessario cambiare e ripartire da un tecnico che conosce l'ambiente in cui ha già vinto. Secondo me può puntare a tornare in Champions e a vincere lo Scudetto".