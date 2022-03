Zaccardo: “Kessié via a zero? Fa parte della legge del mercato” | News

Christian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile addio a parametro zero da parte di Franck Kessié

Intervenuto ai microfoni di 'TMW', Christian Zaccardo ha parlato del probabile addio a parametro zero di Franck Kessié. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore del Milan: "Negli ultimi anni ci stiamo abituando. Fa parte della legge del mercato. Si possono valutare diverse opzioni di valore importante. Poi è logico che il tifoso vorrebbe che Kessié firmasse il rinnovo".