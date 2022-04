Yepes: “Spero che il Milan riesca a vincere il campionato” | News

Mario Yepex, ex difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sulla possibilità di vincere il campionato

Mario Yepes ha vestito la maglia del Milan dal 2010 al 2013, disputando 46 incontri e segnando due gol con la maglia rossonera. Ha lasciato un ottimo ricordo di sé a Milano, in quanto si è rivelato un acquisto azzeccato nonostante fosse arrivato a Milanello all'età di 34 anni. L'ex difensore di River Plate, PSG e Chievo ha anche conquistato l'ultimo scudetto con il Milan nel 2011. Proprio Yepes, in occasione della partita tra PSG e Lens, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' sui rossoneri "Ibrahimovic è tanta roba. Quando lui è in forma ed è contento fa ancora la differenza. Milan? Guardo le partite, stanno facendo un grande campionato. Sono una squadra giovane e speriamo riescano a vincere il campionato".