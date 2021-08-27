Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük, ha parlato del ritorno in Champions League del Milan: ecco le sue parole
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük con un importante passato in Serie A, ha parlato del ritorno in Champions League del Milan. Queste le parole dell'estremo difensore. "Sono molto contento del ritorno del Milan in Champions League perché è stato per tanti anni l'orgoglio dell'Italia in Europa. Spero possa fare bene in questa competizione così importante". Milan, finalmente Bakayoko: tutti i dettagli sul suo ritorno in rossonero >>>
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