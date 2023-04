Virdis: “Senza Osimhen è sfida alla pari tra Milan e Napoli”

Intervistato dai microfoni de Il Mattino, Pietro Paolo Virdis ha parlato in vista del match di Champions League tra Milan e Napoli

Intervistato dai microfoni de Il Mattino, Pietro Paolo Virdis ha parlato in vista del match di Champions League tra Milan e Napoli . L'ex attaccante rossonero ha spiegato quanto l'assenza di un giocatore come Victor Osimhen possa pesare sull'andamento della doppia sfida europea: "Credo che l'uomo decisivo sarà Osimhen: se il Napoli riuscisse a recuperarlo allora la sfida penderebbe dalla sua parte. Diversamente, le due squadre partiranno alla pari".

Virdis ha poi continuato, paragonando l'apporto dell'attuale capocannoniere della Serie A al contributo che diede Zlatan Ibrahimovic al Milan, parlando di un Napoli meno imprevedibile in sua assenza: "Senza Osimhen il Napoli diventa meno imprevedibile. I compagni si appoggiano a lui quando sono in difficoltà, un po' come faceva prima il Milan con Ibra".