Vidal: “Milan-Newcastle la peggior partita della storia della Champions”

Arturo Vidal , ex centrocampista dell' Inter oggi in forza all' Athletico Paranaense , ha parlato nel canale 'Twitch' di 'Red Gol', soffermandosi sul match Milan - Newcastle di Champions League . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Arturo Vidal su Milan-Newcastle

"Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League tra Milan e Newcastle. Non come quella tra Porto e Shakhtar, grandioso. Noioso il City, come sempre. Quella tra PSG e Borussia, il secondo tempo è stato bello, nel primo tempo mi sono addormentato. Ma quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso. Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno lasciato arrabbiato da morire".