Verso Sampdoria-Milan, Ranieri: “Avremo solo due giorni per recuperare”

ULTIME NOTIZIE SAMPDORIA NEWS – Claudio Ranieri, allenatore blucerchiato, ha parlato così, in vista di Sampdoria-Milan di mercoledì sera, ore 19:30, allo stadio ‘Luigi Ferraris‘ di Genova, al termine del match perso 0-2 contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino.

“Questa è una squadra che ha lottato tutto l’anno e che sta continuando a lottare. La prestazione c’è stata sia contro il Genoa che contro la Juventus. Anche i giocatori erano dispiaciuti dopo il derby. Non è facile giocare ogni tre giorni. Quando si sta dieci mesi sott’acqua e si raggiunge l’obiettivo, è normale perdere un po’ di stimolo ma questi ragazzi non l’hanno perso. Tanto di cappello per i miei giocatori”.

“Ora c’è il Milan con loro che hanno avuto cinque giorni di recupero mentre noi ne avremo solo due. Noi faremo il massimo e se il risultato sarà dalla nostra parte, tanto di guadagnato”, ha concluso Ranieri. CLICCA QUI PER LEGGERE I PRECEDENTI DELLA SFIDA SAMPDORIA-MILAN >>>

