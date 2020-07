Verso Sampdoria-Milan: i precedenti sono favorevoli ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mercoledì sera alle ore 21.30, il Milan di Stefano Pioli, affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri per cercare di continuare la rincorsa al quinto posto occupato in questo momento dalla Roma.

I precedenti contro i blucerchiati degli ultimi 5 campionati, sono favorevoli al Diavolo. Infatti, fra Serie A e Coppa Italia, le due compagini si sono affrontate per ora 11 volte in questo arco di tempo, e il bilancio è di: 7 vittorie (di cui una ai supplementari), 1 pareggio e 3 sconfitte. Il pareggio è risalente proprio alla sfida di andata di questo campionato del 6 gennaio 2020, in cui lo 0-0 iniziale, permase fino al temine del match.

E proprio all’andata contro la Sampdoria, debuttava Zlatan Ibrahimovic nella sua nuova esperienza al Milan. Ora si parla con insistenza del futuro. Ecco a che punto è la trattativa per il rinnovo dello svedese >>

