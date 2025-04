Nella giornata di ieri, domenica 27 aprile, ci sono state parecchie polemiche per il contatto tra Strahinja Pavlovic e John Yeboah in Venezia-Milan. Lo stesso Eusebio Di Francesco, ad esempio, ha protestato in modo veemente nelle interviste post partita, ritenendo che quel contrasto fosse da rigore. Ad 'Open VAR', trasmissione in onda su 'DAZN', Mauro Tonolini, componente della CAN A e B e portavoce dell'AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, spiegando come la scelta di Gianluca Manganiello fosse corretta. Ecco, dunque, le sue parole.