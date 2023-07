Valcareggi: “Loftus-Cheek? Mi sembra un nome da detersivo…”

Intervistato dai microfoni di TMW, Furio Valcareggi ha parlato del Milan e dell'ultimo acquisto rossonero, il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek : "Il nuovo corso non mi piace. Maldini aveva fatto un gran lavoro, ha portato lo scudetto. Ed è stato bravo anche Massara. Loftus-Cheek? Mi sembra un nome da detersivo... (sorride,ndr). Non ho simpatia per gli stranieri".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero su Napoli e Inter: "Il Napoli ha perso Kim, che può andare, può essere sostituto. Osimhen invece non lo darei neanche per 150 milioni. L'anno prossimo o vale la stessa cifra o di più. Il valore non lo perde perché 15 gol li fa. Inter? Frattesi è Tardelli, è il giocatore del futuro che farà 100 gare in Nazionale".