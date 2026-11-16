Christian Pulisic si è ripreso la scena con la maglia degli USA. Dopo un periodo lontano dalla Nazionale, l'attaccante del Milan è tornato protagonista nella larga vittoria per 6-0 contro Haiti, realizzando una doppietta. Una prestazione importante, che gli ha permesso di ritrovare il feeling con la selezione americana e di festeggiare nel migliore dei modi il proprio ritorno.

Al termine della partita, Pulisic ha raccontato tutta la propria soddisfazione per essere tornato a disposizione della squadra: "È stato fantastico rivedere tutti. Sono davvero entusiasta. È bello essere di nuovo in campo, segnare qualche gol e vincere la partita". Parole che testimoniano la felicità del numero 11 rossonero, apparso subito decisivo nella sfida contro Haiti.

Pulisic saluta Pochettino: "Ha portato molta energia"

Nel corso delle dichiarazioni post-partita, Pulisic ha affrontato anche il tema dell'addio di. Il Commissario Tecnico argentino lascerà infatti la panchina degli Stati Uniti d'America per intraprendere una nuova avventura al Manchester United. Una decisione importante per il futuro della selezione americana, che dovrà ora proseguire il proprio percorso con una nuova guida tecnica.

L'attaccante del Milan ha commentato così la scelta dell'allenatore: "Penso che al Manchester United abbia una grande opportunità. Noi dobbiamo solo continuare così e cercare di crescere ancora come squadra". Pulisic ha poi riconosciuto il contributo lasciato da Pochettino durante la sua esperienza alla guida degli Stati Uniti d'America: "Abbiamo avuto dei bei momenti e Pochettino ha portato molta energia alla squadra, quindi credo che sarà questo quello che ci lascerà".

Il Milan ritrova il suo numero 11

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La doppietta contro Haiti rappresenta un segnale positivo anche per il Milan. Pulisic ha dimostrato di essere tornato a disposizione della Nazionale con entusiasmo e di poter incidere immediatamente, confermando il proprio peso anche a livello internazionale.Il suo rientro rappresenta una notizia importante per, che attende di ritrovare a Milanello uno dei principali riferimenti offensivi della squadra. Dopo aver ritrovato gol e fiducia con gli Stati Uniti d'America, l'americano punta ora a trasferire le stesse sensazioni anche in rossonero, in vista dei prossimi impegni stagionali.