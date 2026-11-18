Christian Pulisic, assoluto protagonista con la maglia degli Stati Uniti d'America grazie a un gol in rovesciata spettacolare realizzato contro Haiti nella notte italiana, ha parlato ai microfoni della stampa americana in zona mista al termine del match vinto per 2-0 al 'TQL Stadium' di Cincinnati (Ohio) nei playoff della Lega A della Concacaf Nations League.

Pulisic sul gol in rovesciata contro Haiti: «Non avevo mai segnato così»

«Un commento sul gol in rovesciata? Non avevo mai segnato un gol così, è stato speciale. Weston (McKennie, n.d.r.) ha crossato il pallone ed era l'unica cosa che potessi davvero fare, quindi ho pensato di doverci provare. È stato davvero bello vedere il pallone entrare in rete».

L'addio di Mauricio Pochettino alla panchina degli U.S.A.

«Se è bello regalare una vittoria nel giorno dell'addio di Pochettino? Sì, ovviamente adesso sta andando via, quindi è bello chiudere con una bella prestazione e una bella vittoria per la squadra. Cosa ci lascia questa sua ultima partita? Siamo a un buon punto. Insomma, penso che la squadra sia migliorata. Credo che ci sia una buona cultura all'interno del gruppo e penso che dovremmo essere davvero entusiasti del futuro».

«Qual è stato il messaggio di addio di Mauricio Pochettino per noi stasera? Semplicemente che abbiamo una cultura davvero straordinaria. Abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale e che ci attende un futuro radioso. E di continuare così lasciando che il resto della squadra ci supporti».

Il gruppo U.S.A., il talento Julian Hall e il prossimo C.T.

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«Come descriverei questo gruppo in particolare, un mix di veterani e di giovani? È davvero bello. È stato divertente lavorare con tutti. Abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dei nuovi ragazzi, anche qualche giovane talento e ovviamente c'è ancora parte dello stesso gruppo storico, quindi è davvero un'ottima squadra. Mi piace molto dove siamo in questo momento e credo che stiamo ancora crescendo e che ci attenda un grande futuro».

«Un commento sull'impatto di Julian Hall? È stato fantastico giocare con lui. Insomma ha segnato un gol ma anche solo per il suo gioco in generale, compiendo molti inserimenti e creando problemi all'altra squadra. Ha fatto un ottimo lavoro, entrando a far parte di questa squadra e lasciando il segno».

«Se ha davvero importanza chi sia l'allenatore a questo punto? Voglio dire, non che non conti. Alla fine non è una nostra scelta, di noi giocatori. Chiunque arriverà speriamo che sappia valorizzare le cose che facciamo molto bene e che possa guidarci in una buona direzione».

Il numero 11 del— atteso ora al rientro aagli ordini di misterin vista della sfida di domenica contro il— ha raccontato l'emozione per la prodezza balistica sull'assist di, commentando anche l'addio del Commissario Tecnico(pronto ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del). Di seguito tutte le sue dichiarazioni.Alla prima domanda dei cronisti sulla spettacolare rete acrobatica che ha sbloccato la sfida nel primo tempo, 'Capitan America' ha ammesso di essersi stupito lui stesso per la bellezza del gesto tecnico:La sfida contro Haiti ha segnato anche l'ultima panchina dialla guida della Nazionale a stelle e strisce. Pulisic ha salutato così l'allenatore argentino, svelando anche il messaggio lasciato dal tecnico alla squadra nello spogliatoio:Infine, l'attaccante rossonero si è soffermato sulla crescita dei giovani talenti inseriti nel gruppo statunitense — a partire dal classe 2008, autore del raddoppio — e su cosa si aspetta dalla Federazione per la scelta del prossimo Commissario Tecnico: