Ulivieri: “Mercato in Arabia? Potrebbero essere presi dal denaro facile”

Intervistato dai microfoni di TMW, Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha parlato del mercato in Arabia: "Mi fa un po' paura perché tanti potrebbero essere presi dal denaro facile. Il nostro e il calcio è un mestiere molto complesso, le vie brevi non servono. Tanti a fine carriera potrebbero andare là... Invito gli allenatori in crescita a stare in campionati come il nostro perché qui c'è la loro crescita".