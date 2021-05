UEFA, Christillin: ‘Stipendi problema grandissimo. Agnelli? Non l’ho sentito’

Il membro del consiglio UEFA, Evelina Christillin, ha parlato del problema legato agli stipendi dei giocatori e della SuperLega

Intervenuta ai microfoni di 'Radio Anch'io sport', Evelina Christillin, membro femminile del consiglio Uefa e componente dell'esecutivo Fifa, ha parlato del problema legato agli stipendi dei calciatori e della SuperLega. Queste le sue parole. "Quello degli stipendi dei calciatori è un argomento su cui si sta discutendo da tanto tempo e non solo per il Covid, gli stipendi dei giocatori sono un problema grandissimo, tutti tranne i tedeschi sono messi male. Sicuramente bisogna diminuire i costi. L'associazione calciatori, essendo un sindacato, fa il suo lavoro, ma se non si trova soluzione rischia di saltare il calcio. SuperLega? Non ho più sentito Andrea Agnelli, tranne che per un messaggino di congratulazioni per la mia relazione alla Fifa. Resto del mio parere, non cambio ide,a io sono espressione della Uefa e sono convinta di quello che è stato ribadito da tanti. C'è un ordinamento sportivo, se uno sta fuori dall'ordinamento di fatto non può partecipare alle competizioni. Si parla tanto di Champions e Europa League, da juventina tengo le dita incrociate per quello che accadrà nei tribunali". Come cambia il mercato del Milan con o senza Champions? Scoprilo qui >>>