Udinese, Samardzic: “In questo momento non sto pensando al mio futuro”

Intervistato dai microfoni di SPORT1, il centrocampista dell' Udinese , Lazar Samardzic , ha parlato ai microfoni del suo futuro. Il giocatore serbo, accostato anche al Milan , si è detto tranquillo in vista della stagione che sta per iniziare. Inoltre, Samardzic ha ricordato quanto Udine sia l'ambiente ideale per la propria crescita. Ecco le sue parole.

"Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita".