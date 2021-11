Trevisani: “Atletico in difficoltà, il Milan farà una grande partita a Madrid”

Riccardo Trevisani, noto telecronista, crede ancora nella possibilità di vedere il Milan passare il girone di Champions League

Intervenuto ai microfoni di 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti convocati', Riccardo Trevisani crede nella possibilità di vedere ancora il Milan in Champions League. Queste le sue parole. "Visto che l'Atletico è in grande difficoltà, il Milan non è ancora fuori, rivedendo quelle maglie biancorosse e ripensando a Cakir, lì la grande partita il Milan la farà". Intanto il Milan sul calciomercato pensa alla nuova stella del calcio spagnolo.