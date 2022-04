Torino, Vagnati: “Bremer straordinario, per lui c’è tanto movimento” | News

Davide Vagnati, dirigente del Torino, ha espresso il suo pensiero su Gleison Bremer, difensore brasiliano che piace anche al Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' durante il prepartita di Lazio-Torino, il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, ha rilasciato delle dichiarazioni su Gleison Bremer. Sul difensore brasiliano, non è un mistero, ci sono gli occhi di mezza Serie A, tra cui anche quelli del Milan. Ecco cosa ha detto Vagnati sul classe 1997: "È complicato dare una valutazione oggettiva del giocatore. Ci sono tante variabili e la prima è dal numero delle squadre che ci chiamano. E' un calciatore straordinario e in un momento in cui c'è carenza in quel ruolo, lui sta facendo cose incredibili. Diciamo che per lui c'è movimento, ma è ancora presto".