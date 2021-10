Torino, Juric: “Pjaca e Verdi non ci saranno né domani né contro il Milan”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Genoa, Ivan Juric ha rilasciato delle dichiarazioni anche in vista della prossima partita contro il Milan. Queste le parole dell'allenatore 'granata'. "Praet è disponibile, Singo sta bene mentre il recupero di Pjaca e Verdi è ancora un po' lungo, non ci saranno né domani e né a Milano contro il Milan. Forse mancheranno anche quella dopo. Abbiamo una rosa competitiva, ma quando siamo al completo siamo in troppi. Possiamo fare variazioni oltre che ad avere tanta qualità". Milan, le top news di oggi: due i nomi caldi del momento.