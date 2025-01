Toni: “Morata è un gran giocatore, ma non una prima punta. Al Milan serve…”

Nel pre-partita di Milan-Girona di Champions League , andato in scena ieri sera a San Siro , l’ex attaccante e oggi opinionista Luca Toni è stato ospite al desk di Amazon Prime Video . Durante il suo intervento, Toni ha affrontato il tema del centravanti del Milan , analizzando la situazione attuale della squadra rossonera e legandola anche alle possibili mosse sul mercato. Un’analisi che ha toccato il cuore della squadra, cercando di fare luce su una delle questioni più dibattute in casa Milan.

"Morata è grandissimo giocatore ma non è una prima punta: il Milan ha bisogno di centimetri in area di rigore, di una punta forte fisicamente. Abraham entra e a volte riesce a fare ma secondo me neanche lui è un centravanti vero. Morata è sempre stato abituato a giocare con un compagno vicino, in questo Milan si ritrova lui a essere l’unico attaccante"