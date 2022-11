Tonali: “Rinnovo Bennacer? Spero che trovi l’accordo con il Milan” | News

Intervistato da 'Amazon Prime Video', Sandro Tonali ha parlato del suo compagno di reparto Ismael Bennacer. Queste le sue dichiarazioni: "Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma spero che trovino l’accordo perché lui sta bene qui con noi e gli vogliamo bene". Milan, parlano Pioli e Tonali. Dest recuperato per il Salisburgo.